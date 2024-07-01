Seram! Makam Perempuan di Banyuwangi Dirusak, 2 Tali Pocong Hilang

BANYUWANGI - Makam seorang perempuan di Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu 29 Juni 2024, ditemukan dalam kondisi porak porak poranda.

Bahkan, dua tali pocong yang mengikat jenazah yang baru satu minggu dimakamkan tersebut, hilang. Diduga, makam itu sengaja dirusak orang tak dikenal.

Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi motif pembongkaran makam itu. Namun, pembongkaran makam tersebut ada dugaan berkaitan dengan ritual gaib.

Peristiwa tersebut, pun membuat geger warga Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur.

Papan kayu penutup jenazah dan batu nisan berserakan di atas makam. Namun, organ mayat tampak masih utuh.

Kondisi tersebut kali pertama diketahui oleh juru kunci tempat pemakaman umum, saat hendak membersihakan pemakaman.

"Saya kagat kondisi makam yang baru satu minggu tersebut telah porak poranda dan langsung lapor kepada aparat desa," ujar juru kunci permakaman, Suyono, Senin (1/7/2024).

Tidak ada yang tau persis kapan makam tersebut dibongkar dan motif dari aksi pembongkaran makam dan pencurian tali pocong.