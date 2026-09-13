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Pramono Kaji Usulan CFD Digelar Sabtu-Minggu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |14:23 WIB
Pramono Kaji Usulan CFD Digelar Sabtu-Minggu
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tengah mengkaji secara serius agar Car Free Day (CFD) bisa digelar pada Sabtu dan Minggu. Adapun, CFD dua kali dalam sepekan itu merupakan usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH).

"Saya mengkaji secara serius usulan Bapak Menteri Lingkungan Hidup untuk Sabtu-Minggu," kata Pramono di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2026).

Jakarta memiliki dua lokasi CFD yang digelar secara bersamaan setiap Minggu pagi. Lokasi pertama di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin dan tempat kedua di Jalan Rasuna Said.

Ia menyampaikan CFD hari Sabtu tentunya tidak bisa digelar bersamaan di dua lokasi tersebut. Pemprov DKI Jakarta khawatir, jika diselenggarakan bersamaan, akan mengganggu aktivitas perkantoran di kawasan tersebut.

"Tetapi kalau kemudian hari Sabtu kedua-duanya apakah itu yang diatur oleh Pemerintah Pusat di Rasuna Said dan apa, di Sudirman-Thamrin ini, tentunya enggak bisa dua-duanya," ucap dia.

"Harus salah satu karena kami juga enggak ingin kantor-kantor yang masuk, kemudian juga hotel, pertokoan terganggu untuk itu," sambungnya.

Pramono menegaskan akan memutuskan usulan CFD Sabtu dan Minggu dalam waktu dekat ini. "Kami akan putuskan dalam waktu dekat ini mana yang kemudian kami buka untuk Car Free Day misalnya kalau memang harus ada sampai dengan hari Sabtu. Nah itu yang kami kaji," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
CFD Pramono Anung Car Free Day
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