CFD Diusulkan Sabtu-Minggu, Pramono: Tak Bisa Pakai Dua Lokasi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji usulan pelaksanaan Car Free Day (CFD) agar bisa digelar hari Sabtu. Selama ini, CFD di Jakarta hanya digelar pada Minggu pagi.

"Saya mengkaji secara serius usulan Bapak Menteri Lingkungan Hidup untuk (CFD) Sabtu-Minggu," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Jakarta diketahui memiliki lokasi CFD di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin dan Jalan Rasuna Said. Namun, dua lokasi tersebut ditegaskan Pramono tidak memungkinkan untuk menggelar CFD secara bersamaan pada Sabtu.

"Tetapi kalau kemudian hari Sabtu kedua-duanya apakah itu yang diatur oleh Pemerintah Pusat di Rasuna Said dan apa, di Sudirman-Thamrin ini, tentunya enggak bisa dua-duanya," ujarnya.

Ia menyebut harus memilih salah satu lokasi, antara Sudirman-MH Thamrin atau Rasuna Said. Sebab, jika dua lokasi tersebut digunakan secara bersamaan untuk CFD Sabtu, berpotensi mengganggu aktivitas perkantoran hingga perhotelan.