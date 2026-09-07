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Abu Vulkanik Landa Jakarta, Pramono Minta Pedagang Masker Tak Permainkan Harga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |21:54 WIB
Abu Vulkanik Landa Jakarta, Pramono Minta Pedagang Masker Tak Permainkan Harga
Gubernur DKI Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Kebutuhan masker meningkat setelah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dirasakan warga Jakarta. Di tengah kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan pedagang agar tidak menaikkan harga masker secara berlebihan karena barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat.

Pramono menilai masker merupakan salah satu perlengkapan penting bagi warga untuk melindungi diri dari paparan abu vulkanik. Karena itu, ia meminta para pedagang tidak memanfaatkan situasi dengan mempermainkan harga.

"Hal yang berkaitan dengan masker, Saya minta untuk tidak inilah, ini kan menjadi kebutuhan publik, kebutuhan bersama, jangan dipermainkan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9/2026).

Pemprov DKI Jakarta juga mengambil langkah untuk membantu masyarakat mendapatkan masker. Pemerintah daerah akan membagikan masker secara cuma-cuma di sejumlah lokasi umum untuk warga yang membutuhkan.

"Tetapi Pemerintah DKI Jakarta tetap akan melakukan pembagian masker di tempat-tempat umum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," sambungnya.

Kenaikan permintaan masker turut terlihat di Pasar Asemka, Jakarta Barat. Sejumlah pedagang mengaku mengalami peningkatan pengunjung sejak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak ke wilayah Jakarta.

Salah satu warga yang tetap membeli masker meski harganya naik adalah Arsiah (50). Ia mengaku harga masker yang biasanya dibelinya mengalami kenaikan cukup signifikan.

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