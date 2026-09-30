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Pramono Bakal Tambah Modal Transjakarta untuk Layani Warga Kepulauan Seribu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |22:10 WIB
Pramono Bakal Tambah Modal Transjakarta untuk Layani Warga Kepulauan Seribu
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, akan menambah modal atau anggaran untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) seiring adanya penugasan baru untuk mengelola layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu.

Pengelolaan layanan transportasi laut yang selama ini berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan dialihkan kepada Transjakarta. Pramono mengatakan, penambahan modal diperlukan untuk mendukung perluasan cakupan tugas tersebut.

"Tentunya TransJakarta modalnya perlu ditingkatkan. Karena memang dengan tugas baik itu untuk TransJakarta sendiri maupun TransJabodetabek, dan nanti akan mendapatkan tugas tambahan untuk TransJakarta bagian laut Kepulauan Seribu, modal untuk TransJakarta size-nya pasti harus diperbesar," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Pramono menyebut, besaran penambahan modal untuk Transjakarta masih dalam tahap penghitungan. Menurut dia, anggaran yang sebelumnya dikelola melalui Dinas Perhubungan dapat dialihkan seiring perubahan pengelolaan layanan transportasi laut tersebut.

"Mengenai angka besarannya berapa untuk penambahan modal TransJakarta dengan penugasan baru untuk Pulau Seribu, sedang dihitung," ujarnya.

 

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