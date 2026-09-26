Pramono: Mas Guruh Bukan Hanya Seniman, tetapi Politisi dan Kreator

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung turut menyampaikan duka cita atas wafatnya Guruh Soekarnoputra pada Sabtu (26/9/2026). Baginya, Guruh bukanlah seorang seniman dan budayawan belaka, melainkan juga politisi dan kreator.

"Saya mengenal Mas Guruh sudah lama sekali, dan Mas Guruh ini bukan hanya seniman, budayawan, musisi, tetapi juga politisi, tetapi juga seorang kreator," kata Pramono usai melayat di rumah duka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (26/9/2026).

Pramono mengaku telah lama mengenal Guruh secara pribadi. Ia berkata, Guruh memiliki banyak karya.

"Kita semua merasa kehilangan, dan saya secara pribadi mendoakan agar Mas Guruh dilapangkan jalannya, dan apa yang ditinggalkan oleh Mas Guruh itu mudah-mudahan tetap menjadi apa ya, perekat di hati kita bagi bukan hanya pengagum Mas Guruh," ucap Pramono.

"Tetapi orang-orang yang merasakan itu, karena jiwa nasionalisme Mas Guruh itu sangat tinggi sekali. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan," pungkasnya.

Sekadar informasi, adik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, meninggal dunia. Guruh tutup usia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Telah berpulang ke Rahmatullah Almarhum Bapak MOHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNOPUTRA BIN SUKARNO pada usia 73 Tahun," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/9/2026).