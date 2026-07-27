Pramono Anung Temui Seskab Teddy, Bahas Apa?

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Sekretariat Presiden, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas persiapan peresmian proyek strategis nasional (PSN).

Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy lebih dulu mengajak Pramono menyapa dan bertemu dengan seluruh pegawai Sekretariat Kabinet.

"Momen tersebut menjadi istimewa mengingat Pramono Anung pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Kabinet Republik Indonesia pada periode 2015-2024, sebelum kini memimpin Provinsi DKI Jakarta," tulis unggahan di Instagram @sekretariat.kabinet Senin (27/7/2026).

Selanjutnya, keduanya membahas sejumlah program strategis, di antaranya pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota. Lalu, penanganan isu lingkungan dan peningkatan fasilitas umum.

"Penguatan sistem transportasi publik melalui pembangunan MRT dan LRT yang dikerjakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Pertemuan keduanya juga membahas persiapan sejumlah agenda peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di DKI Jakarta.