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Pramono Targetkan Penataan Kabel Semrawut Jakarta Bisa Diselesaikan dalam 5 Tahun

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |14:25 WIB
Pramono Targetkan Penataan Kabel Semrawut Jakarta Bisa Diselesaikan dalam 5 Tahun
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penyelesaian penataan kabel semrawut di Jakarta dalam 5 tahun.
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JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penataan seluruh kabel utilitas yang masih semrawut di atas permukaan jalan dapat dipindahkan ke bawah tanah dalam lima tahun ke depan. Penataan ini akan dilakukan melalui relokasi ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) bawah tanah.

Menurut dia, penataan kabel udara menjadi jaringan bawah tanah ini akan mengubah wajah Jakarta menjadi lebih rapi dan tertata.

"Saya terus terang mem-planning-kan dalam 5 tahun semua kabel yang ada di permukaan itu bisa diturunkan. Dan kalau itu bisa diturunkan, maka wajah Jakarta pasti akan sangat berbeda," kata Pramono saat meninjau pembangunan SJUT di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).

Pramono mengatakan, Pemprov DKI kini telah memiliki payung hukum untuk mempercepat penataan utilitas melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Ia menjelaskan, kabel yang saat ini sudah dapat diturunkan ke bawah tanah adalah kabel komunikasi. Sementara itu, kabel listrik masih membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih lama.

"Memang yang sekarang ini sudah bisa diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi. Sedangkan kabel yang berkaitan dengan listrik masih memerlukan waktu," ujarnya.

Menurut Pramono, pekerjaan tersebut tidak mudah karena panjang jaringan utilitas yang harus ditata mencapai sekitar 6.500 kilometer.

"Apakah 5 tahun itu bisa atau tidak? Karena memerlukan kurang lebih 6.500 km yang harus ditangani. Tetapi kalau ini ditangani secara total, artinya tidak hanya bergantung pada Dinas Bina Marga saja, saya yakin itu bisa dilakukan," ucapnya.

 

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