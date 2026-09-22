DPR Gelar Uji Kelayakan Puluhan Calon Dubes RI, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Komisi I DPR RI mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 25 calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat. Uji kelayakan dan kepatutan ini digelar dua hari, yakni 22-23 September 2026.

"25 (calon). Udah mulai, dua hari sampai besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono, Selasa (22/9/2026).

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin membenarkan daftar 25 calon dubes. Mereka di antaranya mulai dari Tiongkok, Britania Raya, hingga Tunisia.

"Benar (daftar-daftar 25 calon dubes)," kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi.

Uji kelayakan dan kepatutan ini merupakan tindaklanjut dari Surat Presiden (Surpres) yang diterima pimpinan DPR RI perihal permohonan pertimbangan bagi calon dubes luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara negara sahabat dan organisasi internasional.