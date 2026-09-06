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Prabowo dan Dubes AS untuk ASEAN Bertemu di Hambalang, Bahas Stabilitas Kawasan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |03:10 WIB
Prabowo dan Dubes AS untuk ASEAN Bertemu di Hambalang, Bahas Stabilitas Kawasan
Prabowo dan Dubes AS untuk ASEAN Bertemu di Hambalang (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim dan Kuasa Usaha ad interim (Chargé d’affaires ad interim) US Mission to ASEAN Joy M. Sakurai di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (5/9/2026) sore.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis mengatakan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas pula berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara, termasuk dalam mendorong kerja sama dan stabilitas di kawasan, serta mempererat hubungan kedua negara yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan kemitraan yang setara,” ujar Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat fondasi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, baik secara bilateral maupun melalui kerja sama untuk mendukung kemajuan di kawasan.

“Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat fondasi hubungan Indonesia-Amerika Serikat, sekaligus mendorong kerja sama yang semakin erat, konstruktif, dan saling menguntungkan, baik secara bilateral maupun dalam mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan,” imbuh Teddy.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
 

(Awaludin)

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