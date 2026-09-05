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Prabowo Perintahkan Penertiban Kawasan Hutan Dilakukan Tegas dan Transparan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |09:34 WIB
Prabowo Perintahkan Penertiban Kawasan Hutan Dilakukan Tegas dan Transparan
Prabowo Perintahkan Penertiban Kawasan Hutan Dilakukan Tegas dan Transparan
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan, bahwa Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan serta pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal,” kata Seskab Teddy dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

Selain perkembangan penertiban, Satgas PKH juga melaporkan hasil penanganan serta denda administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Perkembangan tersebut dijadwalkan akan diumumkan pada minggu kedua September 2026.

Dalam pertemuan itu, kata Teddy, Presiden Prabowo menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan profesional.

Prabowo juga meminta seluruh tahapan eksekusi maupun penertiban kawasan hutan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

 

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