Pertempuran Sengit di Taiz Yaman, 81 Pejuang Tewas Termasuk 42 Houthi

TAIZ - Pertempuran antara pemberontak Houthi Ansar Allah dan pasukan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menewaskan sedikitnya 81 pejuang di wilayah pesisir Laut Merah dan sekitar Taiz sejak Kamis, 3 September 2026.

Jumlah korban tersebut berdasarkan keterangan dua pejabat militer dan sumber medis. Sebanyak 24 anggota pasukan pemerintah dilaporkan tewas di wilayah pesisir Laut Merah, sementara 15 lainnya tewas di daerah pedalaman Taiz.

Dilansir dari Aljazeera, Jumat (4/9/2026). Sementara itu, sedikitnya 42 pejuang Houthi dilaporkan tewas berdasarkan keterangan sumber medis di wilayah yang dikuasai kelompok tersebut.

Pertempuran pecah setelah pasukan Houthi melancarkan serangan darat yang disertai serangan roket dan pesawat tanpa awak di sejumlah wilayah dekat pesisir Laut Merah dan Taiz.

Eskalasi pertempuran juga memicu gelombang pengungsian baru. Warga yang sebelumnya telah meninggalkan rumah akibat konflik kembali terpaksa mengungsi setelah pertempuran mendekati permukiman dan kamp pengungsian.

Salah satunya Abdullah Saeed, 47 tahun. Dia meninggalkan rumahnya di Distrik Maqbanah, sebelah barat Taiz, pada 2022 dan kemudian menetap di Kamp Al-Rahabah, Jabal Habashi, bersama sekitar 300 keluarga lainnya.