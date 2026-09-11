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Pasukan Houthi Rebut Kota Penting Mocha, Perkuat Kontrol Selat Bab al-Mandeb

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |13:05 WIB
Pasukan Houthi Rebut Kota Penting Mocha, Perkuat Kontrol Selat Bab al-Mandeb
Kelompok Houthi.
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SANAA — Kelompok Houthi Yaman telah merebut kota penting al-Makha, atau yang juga dikenal sebagai Mocha, di Laut Merah. Demikian disampaikan juru bicara kelompok tersebut pada Kamis (10/9/2026). Perkembangan ini semakin memperkuat kendali Houthi atas Selat Bab al-Mandeb yang strategis.

Kelompok Houthi mendesak pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi untuk mundur dari Mocha setelah pertempuran sengit selama beberapa hari, dan dilaporkan berhasil menguasai kota serta pelabuhannya. Video-video yang disebarkan oleh akun-akun intelijen sumber terbuka (Open Source Intelligence/OSINT) di dunia maya memperlihatkan pasukan Houthi memasuki kota pelabuhan strategis tersebut saat kelompok itu terus bergerak maju untuk menguasai sepenuhnya pesisir Laut Merah Yaman.

Juru Bicara Kelompok Houthi Mohammed Al-Bukhaiti mengatakan kepada RT bahwa meskipun mereka bertempur secara langsung melawan pasukan Saudi, mereka siap menghadapi kemungkinan meluasnya konflik jika ada negara lain yang "terlibat dalam agresi terhadap Yaman."

"Tentu saja, saat ini kami menguasai Bab al-Mandeb, namun tujuan perjuangan kami tetaplah membebaskan Yaman serta memulihkan kedaulatan dan kemerdekaannya dengan mengakhiri agresi Saudi dan blokade yang telah menyebabkan penderitaan hebat bagi Yaman," ujar Al-Bukhaiti, sebagaimana dilansir RT.

Kelompok Houthi berkomitmen untuk melindungi kebebasan navigasi maritim di Selat Bab al-Mandeb dan Laut Merah, serta "tidak menargetkan negara mana pun kecuali musuh Saudi," tambah juru bicara tersebut.

"Ini adalah salah satu tujuan terpenting dari operasi militer kami, karena pihak yang melanggar navigasi maritim adalah Arab Saudi dan sekutunya, mengingat mereka menghalangi kapal-kapal komersial untuk berlayar menuju dan dari Yaman," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Selat Bab el-Mandeb Houthi Yaman
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