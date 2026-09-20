Pilkades Serentak 154 Desa Bekasi, Polda Metro: Jangan Jadikan Beda Pilihan Pemicu Perselisihan!

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Bekasi yang berlangsung di 154 desa pada Minggu (20/9/2026). Pengamanan dilakukan melalui Polres Metro Bekasi bersama unsur terkait.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pola pengamanan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

Dia juga meminta para calon, pendukung, dan masyarakat menghormati seluruh tahapan Pilkades serta tetap menjaga persaudaraan.

“Kami mengajak seluruh pihak menunjukkan sikap siap menang dan siap kalah serta tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai pemicu perselisihan,” kata Budi.

Masyarakat juga diimbau menghindari provokasi, intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Apabila terdapat keberatan, penyelesaiannya diharapkan ditempuh melalui mekanisme yang berlaku.