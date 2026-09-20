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Polri Gelar Dua Agenda Kepolisian Internasional, Bukti Kepercayaan Dunia Atas Keamanan Indonesia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |10:07 WIB
Polri Gelar Dua Agenda Kepolisian Internasional, Bukti Kepercayaan Dunia Atas Keamanan Indonesia
Ilustrasi Polri/Okezone
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JAKARTA - Polri mengerahkan 744 personel untuk mengamankan dua agenda kepolisian internasional, yakni 63rd International Association of Women Police (IAWP) Training Conference dan 14th Senior Officer Meeting (SOM) Polri dengan Australian Federal Police (AFP).

Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan, ratusan personel tersebut disiapkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada 20-24 September 2026 berjalan aman dan lancar.

“Seluruh personel harus berada dalam satu sistem pengamanan, satu garis koordinasi, dan satu tujuan: menjamin keamanan serta kelancaran rangkaian kegiatan IAWP dan SOM," kata Daniel saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Operasi Gapura Agung IV-2026 di Mako Polda Bali, dikutip, Minggu (20/9/2026).

IAWP Training Conference dijadwalkan berlangsung pada 20-24 September 2026 di Hotel The Westin Nusa Dua dan dihadiri 464 perwakilan polisi wanita dari 43 negara.  Sementara itu, SOM ke-14 Polri dan AFP berlangsung pada 20-22 September 2026 sebagai bagian dari penguatan kerja sama strategis kedua institusi kepolisian.

Sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional juga dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan lain pejabat negara lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP GP Al Washliyah, Aminullah Siagian, mengatakan, terpilihnya Bali sebagai lokasi bertemunya ratusan delegasi polisi wanita dan petinggi kepolisian dari puluhan negara merupakan bukti nyata diakunya reputasi keamanan dan profesionalisme kepolisian Indonesia di mata dunia.

"Kami dari jajaran pemuda Al Washliyah sangat bangga dan mengapresiasi kerja keras Kapolri beserta seluruh jajaran, khususnya Polda Bali yang telah bersiap mengamankan agenda besar ini melalui Operasi Gapura Agung IV 2026,”ujarnya.

“Ini bukan sekadar konferensi, melainkan cerminan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, damai, dan strategis dalam memimpin perubahan di kancah global," lanjutnya.

Konferensi IAWP ke-63 tahun ini mengusung tema penting, yaitu "Women Leading Global Change"(Perempuan Memimpin Perubahan Global). Terkait hal tersebut, dia menilai bahwa penguatan kapasitas Polwan sangat krusial dalam menjawab tantangan kejahatan modern, terutama yang membutuhkan pendekatan humanis seperti penanganan kejahatan transnasional, perlindungan anak, dan perdagangan manusia.

 

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