Pererat Silaturahmi, Polres Jakpus Gelar Laga Persahabatan dengan Jakmania

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat bersama The Jakmania Jakarta Pusat menggelar pertandingan sepak bola persahabatan. Pertandingan ini digelar di Lapangan Mini Soccer Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Pertandingan tersebut menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan komunitas suporter sekaligus membangun komunikasi yang positif," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung dikutip, Minggu (20/9/2026).

Setelah pertandingan, jajaran Polres Jakpus dan The Jakmania yang berlaga melanjutkan kebersamaan dengan foto dan makan bersama.

Reynold mengatakan, hubungan yang baik dengan komunitas suporter perlu terus dijaga melalui interaksi yang terbuka dan konstruktif.

"Sepak bola dapat menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan. Kami berharap hubungan yang sudah terjalin dengan The Jakmania terus dijaga sehingga bersama-sama dapat berkontribusi menciptakan situasi yang aman dan tertib, ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan, pertandingan persahabatan tersebut menjadi momentum Polri untuk mempererat silaturahmi dengan para suporter.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut mempererat silaturahmi dan kami juga terus mengimbau kepada para suporter untuk menjaga sportivitas, menciptakan ruang olahraga yang sehat," kata Budi Hermanto.