Penampakan Sangar Kapal Induk Garibaldi yang Berubah Nama Jadi KRI Sriwijaya Tiba di Indonesia

JAKARTA – Kapal induk Giuseppe Garibaldi tiba di perairan Indonesia, pada Kamis (17/9/2026), setelah berlayar dari Italia sejak 24 Agustus 2026.

TNI AL memastikan kapal induk pertama milik Indonesia ini diberi nama KRI Sriwijaya setelah sebelumnya sempat diberi nama KRI Gajah Mada.

Kapal tersebut memasuki perairan Indonesia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Kapal buatan Italia ini akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

"Kapal induk ini akan tiba di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026," tulis keterangan resmi yang diterbitkan Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut.

Kapal induk ini rencananya akan menjadi bagian dari penguatan kemampuan matra laut TNI, khususnya dalam mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi ke Tanah Air menjadi bagian penting dalam perjalanan penguatan kemampuan TNI AL dalam memperkuat Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan seperti yang telah menjadi prioritas Presiden RI," demikian isi keterangan tersebut.