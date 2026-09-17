Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Sangar Kapal Induk Garibaldi yang Berubah Nama Jadi KRI Sriwijaya Tiba di Indonesia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |18:19 WIB
Penampakan Sangar Kapal Induk Garibaldi yang Berubah Nama Jadi KRI Sriwijaya Tiba di Indonesia
Penampakan Sangar Kapal Induk Garibaldi/ Dispenal TNI AL
A
A
A

JAKARTA – Kapal induk Giuseppe Garibaldi tiba di perairan Indonesia, pada Kamis (17/9/2026), setelah berlayar dari Italia sejak 24 Agustus 2026.

TNI AL memastikan kapal induk pertama milik Indonesia ini diberi nama KRI Sriwijaya setelah sebelumnya sempat diberi nama KRI Gajah Mada.

Kapal tersebut memasuki perairan Indonesia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Kapal buatan Italia ini akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

"Kapal induk ini akan tiba di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026," tulis keterangan resmi yang diterbitkan Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut.

Kapal induk ini rencananya akan menjadi bagian dari penguatan kemampuan matra laut TNI, khususnya dalam mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi ke Tanah Air menjadi bagian penting dalam perjalanan penguatan kemampuan TNI AL dalam memperkuat Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan seperti yang telah menjadi prioritas Presiden RI," demikian isi keterangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/340/3240743/tni-si4K_large.jpg
TNI dan Militer Negara Sahabat Bangun Sinergitas dalam Operasi Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/340/3240712/marinir-EwaD_large.jpg
Marinir 4 Negara Asah Taktik Tempur di Hutan Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238444/tni-QoFl_large.jpg
RI Pernah Miliki Kapal Perang Lebih Besar dari Kapal Induk KRI Gajah Mada hingga Ditakuti Negara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/337/3238225/tni-Cgoh_large.jpg
Spesifikasi dan Sejarah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi yang Jadi KRI Gajah Mada, Operasi di Somalia hingga Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/337/3238146/viral-YeRD_large.jpg
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia Lewat Terusan Suez, Dikawal Fregat Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/340/3221170/tni-5hbk_large.jpg
Pasukan Elite TNI AL Tangkap Kapal Pengangkut Mineral Radioaktif di Batam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement