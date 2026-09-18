TNI AL Siapkan Lampung Jadi Pangkalan Kapal Induk Garibaldi, Ini Alasannya

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan Lampung, sebagai salah satu pangkalan bagi kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi yang akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September 2026.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali mengatakan, persiapan pangkalan tersebut dilakukan secara paralel dengan proses pengoperasian kapal induk yang akan dimiliki Indonesia.

"Tapi untuk Lampung kita sedang siapkan ini. Dalam paralel kita menyiapkan juga pangkalannya untuk di Lampung," kata Ali di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026).

Ali menjelaskan, Lampung dipilih karena kondisi geografisnya dinilai mendukung untuk pengoperasian kapal induk. Selain memiliki kedalaman perairan yang memadai, wilayah tersebut juga memiliki akses navigasi yang baik dan relatif terlindung.

"Dan Lampung ini kenapa kita pilih? Karena dia situasi geografisnya sangat memungkinkan, kedalamannya juga cukup, draft-nya ini sekitar 8 meter, 8,5. Jadi di sana itu akses navigasinya bagus, agak terlindung juga," ujarnya.