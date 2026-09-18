Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapal Induk Garibaldi Akan Diprioritaskan untuk Operasi Militer Selain Perang

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |11:38 WIB
Kapal Induk Garibaldi Akan Diprioritaskan untuk Operasi Militer Selain Perang
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi yang akan berubah nama menjadi KRI Sriwijaya setelah dihibahkan Pemerintah Italia bakal diprioritaskan untuk mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Indonesia.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, Indonesia membutuhkan platform yang mampu membawa banyak helikopter untuk mendukung penanganan bencana alam dan distribusi logistik ke wilayah terpencil.

"Kemudian kapal ini juga nantinya akan lebih kita gunakan untuk kepentingan OMSP atau Operasi Militer Selain Perang. Namun juga bisa digunakan untuk kepentingan militer, untuk perang. Tapi kita fokuskan terutama untuk OMSP, di mana negara kita ini banyak bencana alam ya," kata Ali di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026).

Menurut dia, keberadaan kapal induk tersebut akan memperkuat kemampuan TNI AL dalam mengirim bantuan ke daerah terdampak bencana, terutama wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun laut.

"Jadi kita sangat butuh kapal atau platform yang bisa membawa banyak helikopter, karena dengan helikopter ini logistik akan bisa banyak di-drop dengan cepat dan ke seluruh area-area yang remote, yang daerah terpencil pun dengan helikopter bisa di-drop," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150256/kapal-G7Co_large.jpg
Momen Awak Kapal Perang HMS Richmond dan TNI AL Joget Kicir-Kicir di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150229/kapal_perang_inggris-Sbhp_large.jpg
Kapal Perang HMS Richmond Milik Inggris Bersandar di Tanjung Priok, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/18/2837097/daftar-5-kapal-selam-perang-termahal-di-dunia-LWFg9132bi.jpg
Daftar 5 Kapal Selam Perang Termahal di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/18/337/2473400/4-fakta-indonesia-produksi-kapal-perang-inggris-intip-kecanggihannya-KkjLbOuIeo.jpg
4 Fakta Indonesia Produksi Kapal Perang Inggris, Intip Kecanggihannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/08/337/2053031/kapal-perang-jepang-melipir-ke-jakarta-usai-misi-di-somalia-50Yn4Se84h.jpg
Kapal Perang Jepang Melipir ke Jakarta Usai Misi di Somalia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/05/337/1906635/2-kapal-perang-jepang-singgah-di-jakarta-5gL8LHNEQo.jpg
2 Kapal Perang Jepang Singgah di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement