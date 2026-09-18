KSAL Sebut Kapal Induk Garibaldi Bakal Jadi KRI Sriwijaya pada 24 September

JAKARTA - Kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi tiba di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026). Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali mengatakan, kapal yang masih berstatus milik Angkatan Laut Italia itu akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September 2026 mendatang.

Ali mengatakan, proses pergantian nama akan dilakukan bersamaan dengan reflagging atau pergantian bendera dari Italia menjadi Indonesia yang direncanakan berlangsung pada 24 September 2026 di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Dan nantinya kemungkinan akan diserahkan dan menjadi kapal TNI Angkatan Laut atau menjadi Kapal Republik Indonesia atau KRI pada tanggal 24, kemungkinan tanggal 24 bulan ini juga. Dan akan dilaksanakan reflagging atau pergantian bendera dari bendera Italia menjadi bendera Indonesia," kata Ali di Tanjung Priok, Jumat (18/9/2026).

Ali mengatakan, setelah proses tersebut, kapal yang saat ini masih berstatus kapal Angkatan Laut Italia itu akan menyandang nama baru.

"Dan nantinya kapal ini akan menjadi namanya menjadi KRI Sriwijaya," ujarnya.