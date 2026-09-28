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Serangan Rudal Iran Hantam Kapal di Selat Hormuz, Lukai 8 Marinir AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |16:15 WIB
Serangan Rudal Iran Hantam Kapal di Selat Hormuz, Lukai 8 Marinir AS
USS Abraham Lincoln merupakan salah satu kapal AS yang sempat beroperasi di Timur Tengah saat konflik dengan Iran memuncak.
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WASHINGTON — Serangan rudal Iran yang menghantam sebuah kapal di Selat Hormuz menyebabkan delapan personel Marinir Amerika Serikat (AS) terluka, demikian dilaporkan NBC News dengan mengutip tiga pejabat Amerika. Laporan ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap Departemen Pertahanan AS terkait pendokumentasian korban perang di Iran.

Para Marinir tersebut tidak mengalami luka kritis, namun menderita akibat menghirup asap serta berisiko mengalami cedera otak traumatis setelah menunjukkan gejala menyerupai gegar otak, termasuk sakit kepala yang terus-menerus.

Kelompok tersebut terdiri dari tujuh personel tamtama dan satu perwira. Semuanya bertugas sebagai bagian dari tim pendarat batalion saat serangan terjadi pada 14 September, sebagaimana dilansir TRT.

Para pejabat mengonfirmasi bahwa kedelapan personel tersebut telah kembali menjalankan tugas operasional tak lama setelah serangan terjadi.

Para pejabat menyatakan bahwa kapal yang menjadi sasaran bukanlah kapal perang resmi Angkatan Laut AS. Mereka menolak merinci kelas atau bendera kapal tersebut dan hanya mengidentifikasinya sebagai kapal maritim.

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