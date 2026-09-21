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Militer AS Perkirakan Perang Iran Telah Telan Biaya Lebih dari Rp706 Triliun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |04:05 WIB
Militer AS Perkirakan Perang Iran Telah Telan Biaya Lebih dari Rp706 Triliun
Ilustrasi.
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WASHINGTON - Biaya yang ditanggung militer AS untuk perang melawan Iran telah membengkak menjadi USD43,6 miliar (lebih dari Rp706 triliun) per 3 September, menurut perkiraan terbaru yang disampaikan kepada para anggota parlemen pekan ini.

Angka dari Komando Pusat AS (US Central Command)—yang mengawasi operasi di Timur Tengah—ini menunjukkan data biaya terkini terkait konflik tersebut sejak diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari.

Laporan Congressional Budget Office (CBO) yang dirilis pada Selasa (15/9/2026) menyebutkan bahwa perang tersebut telah menelan biaya USD38 miliar (lebih dari Rp615 triliun) hingga 1 Agustus dan akan terus memakan biaya sekitar USD3 miliar per bulan, bergantung pada intensitas konflik.

Rincian terbaru yang muncul pada Jumat (18/9/2026), yang dilihat oleh The Associated Press, juga menunjukkan terus digunakannya persenjataan berbiaya tinggi oleh pasukan Amerika.

Biaya persenjataan melonjak lebih dari USD6 miliar hanya dalam waktu satu bulan lebih, dari USD21,7 miliar yang tercantum dalam laporan CBO menjadi USD28,1 miliar menurut perkiraan Komando Pusat AS.

Biaya finansial hanyalah salah satu tolok ukur dampak perang Iran ini, yang juga memengaruhi harga minyak serta pasar saham, dan telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka di kalangan pasukan Amerika.

Jumlah Korban Jiwa dan Pemilu Sela

Dampak politiknya akan terlihat pada pemilihan umum sela Kongres bulan November, di mana Partai Republik menghadapi tantangan yang kian berat akibat ketidakpopuleran perang tersebut.

 

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