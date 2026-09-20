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AS Hampir Picu Perang dengan China Gara-Gara Laporan Intelijen yang Disusun AI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |13:58 WIB
AS Hampir Picu Perang dengan China Gara-Gara Laporan Intelijen yang Disusun AI
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WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) hampir melakukan penggerebekan terhadap sebuah kapal China di Timur Tengah awal tahun ini dan berpotensi memicu pecahnya perang antara kedua negara besar tersebut. Menurut laporan CNN, penggerebekan yang hampir terjadi tersebut diduga berdasarkan laporan intelijen keliru yang disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Intelijen AS mengindikasikan bahwa kapal tersebut membawa komponen yang terkait dengan senjata nuklir, sehingga mendorong pasukan Amerika bersiap untuk mencegatnya, lapor CNN pada Jumat, (18/9/2026) mengutip empat sumber anonim yang mengetahui insiden itu.

Namun, operasi tersebut dibatalkan setelah para pejabat menyimpulkan bahwa chatbot AI yang digunakan oleh seorang analis telah salah mengidentifikasi muatan kapal tersebut.

CNN mengutip pernyataan salah satu sumber yang menyebut laporan intelijen itu "sepenuhnya keliru" namun "hampir memicu perang."

Laporan tersebut tidak merinci apa sebenarnya muatan kapal itu ataupun ke mana tujuannya.

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