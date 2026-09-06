AS Lumpuhkan 3 Kapal Tanker Iran di Pulau Kharg dan Teluk Oman

WASHINGTON - Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat (AS) telah menyerang dan melumpuhkan tiga kapal tanker minyak mentah Iran setelah Garda Revolusi Iran (IRGC) meluncurkan rudal balistik ke arah dua kapal perang Angkatan Laut AS di perairan kawasan tersebut.

Dalam pernyataan yang dibagikan di platform X pada Sabtu (5/9/2026), CENTCOM menyebutkan bahwa sebuah kapal induk dan sebuah kapal perusak berpeluru kendali berhasil menghindari berbagai serangan Iran, seraya menambahkan bahwa tidak ada personel Amerika yang terluka.

Menurut pernyataan tersebut, pasukan AS melumpuhkan secara permanen kapal M/T Downy di lepas pantai Pulau Kharg dan M/T Stark 1 di dekat Jask. Mereka juga menghancurkan kapal M/T Kylo—yang juga dikenal sebagai "Noxen"—yang sedang dalam keadaan kosong (tanpa muatan) di Teluk Oman, setelah awak kapalnya diperintahkan untuk meninggalkan kapal.

CENTCOM menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut merupakan bagian dari "jaringan bayangan bernilai miliaran dolar" yang diduga digunakan untuk mendanai IRGC dan kelompok-kelompok proksi regionalnya.

"Biarlah pesan kepada IRGC ini jelas: jika kalian menembaki dua kapal kami, kami akan membebankan biaya ekonomi yang jauh lebih besar dengan melumpuhkan tiga kapal milik kalian," ujar komandan CENTCOM, Brad Cooper, sebagaimana dilansir TRT.

"Kami tidak akan ragu untuk membela pasukan Amerika dan, jika perlu, menghancurkan armada minyak Iran yang jumlahnya terbatas dan rentan itu," tambahnya.

Laporan awal dari media pemerintah Iran menyebutkan adanya ledakan di dekat Pulau Kharg, sebuah terminal minyak utama di kawasan Teluk.