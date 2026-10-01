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Prabowo Berdoa di Sumur Maut Lubang Buaya, Diiringi Lagi Gugur Bunga

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |09:04 WIB
Prabowo Berdoa di Sumur Maut Lubang Buaya, Diiringi Lagi Gugur Bunga
Prabowo Berdoa di Sumur Maut Lubang Buaya/Biro Pers
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau dan berdoa untuk para pahlawan revolusi tepat di sumur maut Lubang Buaya yang berada di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026) pagi.

Pantauan Okezone, Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming. Selanjutnya, Tampak juga yang mendampingi Prabowo diantaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani,  Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Kemudian, tampak juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih diantaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menbud Fadli Zon, Mensesneg Prasetyo Hadi, hingga Menlu Sugiono.

Momen ini dilakukan setelah upacara peringatan Kesaktian Pancasila 2026 selesai digelar. Prabowo langsung menuju Monumen Pancasila Sakti yang berada tepat di belakang lapangan upacara.

Selanjutnya, para pejabat ikut mendampingi di belakangnya. Mereka langsung menuju Sumur Maut tersebut diiringi dengan lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki.

Di Sumur Maut, Prabowo terlihat mengangkat kedua tangannya dan langsung memanjatkan doa di hadapan Sumur Maut tersebut.

 

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