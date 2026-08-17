Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ucapan Selamat HUT Ke-81 RI Mengalir dari Dubes Berbagai Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |18:30 WIB
Ucapan Selamat HUT Ke-81 RI Mengalir dari Dubes Berbagai Negara
Ucapan selamat HUT Ke-81 RI mengalir dari Dubes berbagai negara (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah duta besar negara sahabat turut menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Para perwakilan negara sahabat menyampaikan ucapan selamat sekaligus pandangan mereka terhadap perjalanan Indonesia selama 81 tahun serta harapan bagi masa depan hubungan bilateral.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang di Republik Indonesia, Myochin Mitsuru, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Myochin menilai hubungan Indonesia dan Jepang telah terjalin kuat dalam berbagai bidang dan berharap hubungan tersebut dapat terus diperkuat.

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat yang tulus atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Indonesia. Indonesia dan Jepang telah lama menjalin hubungan dan ikatan yang sangat erat, baik secara historis, ekonomi, maupun politik. Maka, saya ingin kembali menegaskan harapan kuat kami untuk mempererat hubungan antara kedua negara kita,” ujar Myochin.

Sementara itu, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri menyampaikan ucapan selamat dari pemerintah dan rakyat Pakistan kepada Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang penting bagi Pakistan dan hubungan kedua negara tidak hanya didasarkan pada persahabatan, tetapi juga kedekatan sebagai negara bersaudara.

“Saya ingin menyampaikan harapan terbaik dari pemerintah dan rakyat Pakistan kepada pemerintah dan rakyat negara sahabat, Indonesia,” ujar Zahid.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236732/tni-GLXB_large.jpg
Aksi Berani Jenderal Kopassus Datangi Markas OPM Pimpin Upacara HUT Ke-81 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236727/kirab-iJSI_large.jpg
Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-81 RI Selesai, Sang Saka Merah Putih Dikirab ke Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236720/upacara_hut_ri-WUOE_large.jpg
Upacara Penurunan Bendera di Istana pada HUT Ke-81 RI Berjalan Khidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236718/prabowo_subianto-fA8J_large.jpg
Prabowo Direncanakan Hadiri Karnaval HUT Ke-81 RI Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236716/hut_ri-NG4f_large.jpg
Kombes Jerrold Kumontoy Jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-81 RI di Istana, Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236710/paskibraka-3vf0_large.jpg
Paskibraka Asal Papua Neeltje Deliana Jadi Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera di Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement