Ucapan Selamat HUT Ke-81 RI Mengalir dari Dubes Berbagai Negara

JAKARTA - Sejumlah duta besar negara sahabat turut menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Para perwakilan negara sahabat menyampaikan ucapan selamat sekaligus pandangan mereka terhadap perjalanan Indonesia selama 81 tahun serta harapan bagi masa depan hubungan bilateral.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang di Republik Indonesia, Myochin Mitsuru, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Myochin menilai hubungan Indonesia dan Jepang telah terjalin kuat dalam berbagai bidang dan berharap hubungan tersebut dapat terus diperkuat.

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat yang tulus atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Indonesia. Indonesia dan Jepang telah lama menjalin hubungan dan ikatan yang sangat erat, baik secara historis, ekonomi, maupun politik. Maka, saya ingin kembali menegaskan harapan kuat kami untuk mempererat hubungan antara kedua negara kita,” ujar Myochin.

Sementara itu, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri menyampaikan ucapan selamat dari pemerintah dan rakyat Pakistan kepada Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang penting bagi Pakistan dan hubungan kedua negara tidak hanya didasarkan pada persahabatan, tetapi juga kedekatan sebagai negara bersaudara.

“Saya ingin menyampaikan harapan terbaik dari pemerintah dan rakyat Pakistan kepada pemerintah dan rakyat negara sahabat, Indonesia,” ujar Zahid.