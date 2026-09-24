Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI Tangkap Pentolan KKB Weminus Wandik saat Selundupkan Senjata di Bandara Wamena

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |19:57 WIB
TNI Tangkap Pentolan KKB Weminus Wandik saat Selundupkan Senjata di Bandara Wamena
TNI Tangkap Pentolan KKB Weminus Wandik saat Selundupkan Senjata
A
A
A

PAPUA - Pasukan Yon Pasgat Pos Wamena dibawah kendali Kogabwilhan III, menggagalkan pengiriman barang-barang berbahaya milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/ TPNPB-OPM. Pelaku  menyelundupkan melalui paket kiriman kargo dari Bandara Sentani Jayapura Papua ke Bandara Wamena Jayawijaya Papua Pegunungan.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, Pasukan Yon Pasgat Pos Wamena mendapatkan info dari Pasukan Yon 462 Pasgat Pos Jayapura, terkait keberadaan satu paket mencurigakan.

Paket tersebut atas nama Weminus Wandik (W W) yang dikirim Senin, 21 September 2026, dari Sentani menuju Wamena, dengan menggunakan pesawat Cargo Trigana Air.

“Untuk mengelabuhi petugas bandara, W W terbang ke Wamena keesokan harinya, yakni Selasa, 22 September 2026, dengan maskapai berbeda, yakni Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-0758 / SJ-0786,” ujar Lucky Avianto, Kamis (24/9/2026).

“W W kita bekuk saat akan mengambil paket miliknya di Gudang Cargo Trigana Air, dan dari dalam paket kita temukan satu pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, teleskop senapan angin, peredam/silencer, sebilah pisau, 3 ponsel, rantai dan bendera Bintang Kejora ukuran besar,”lanjutnya.

Saat ini kata Lucky, KKB Papua memiliki kemampuan memodifikasi senapan angin menjadi senapan api mematikan, dengan peluru kaliber 5,5 mm. 

‘’Tidak sedikit senapan angin modifikasi yang berhasil kami amankan dari kelompok TPNPB-OPM, baik dari tangan mereka langsung maupun tempat persembunyiannya di dalam rimba Papua,” ujarnya.

“Senapan angin modifikasi inilah yang menjadi momok bagi masyarakat di Papua, mengingat TPNPB-OPM acap kali terlihat menggunakan senapan seperti ini sebagai salah satu alat pencabut nyawa orang-orang yang tidak bersalah, yang mereka bunuh dengan begitu kejinya,” sambungnya.

Menurutnya, temuan ini menjadi fakta bahwa TPNPB-OPM saat ini mencoba memasukkan beragam barang yang biasa mereka gunakan untuk meneror masyarakat melalui jalur udara, setelah jalur darat mereka anggap tak lagi ama, setelah dijaga ketat oleh Satgas TNI dibawah kendali Kogabwilhan III.

“Bersama petugas Avsec seluruh bandara di Papua, kami akan semakin memperketat pemeriksaan jalur distribusi pengiriman kargo, untuk mengantisipasi penyelundupan barang-barang berbahaya,” kata Jenderal Kopassus tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
papua tni OPM KKB Papua KKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/340/3243605/kkb-V4Jh_large.jpg
Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Turun Tangan Buru Pemasok Senjata ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/340/3243599/kkb-FBG9_large.jpg
Jenderal Kopassus Bongkar Modus Licik Pimpinan KKB Abdon Kisamdu Borong Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243559/mentan_amran-gWE0_large.jpg
Temui Keluarga Korban Penembakan Papua, Mentan Amran: Mereka Pahlawan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243541/kkb-gh5V_large.jpg
Baku Tembak di Nduga, Pasukan TNI Pukul Mundur OPM dari Permukiman Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/340/3243428/tni-WZg5_large.jpg
Anggota TNI Baku Tembak dengan KKB di Hutan saat Kejar Kelompok Egianus Kogoya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243143/tni-Vive_large.jpg
KKB Semakin Brutal Bunuhi Warga, Panglima TNI: Papua Wilayahnya Luas, Pegunungannya Ekstrem!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement