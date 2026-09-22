Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Baku Tembak di Nduga, Pasukan TNI Pukul Mundur OPM dari Permukiman Warga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |16:18 WIB
Baku Tembak di Nduga, Pasukan TNI Pukul Mundur OPM dari Permukiman Warga
KKB (Foto: Ist
A
A
A

JAKARTA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan pasukan Koops Habema terlibat kontak senjata dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Senin 21 September 2026.

"Kontak senjata ini terjadi saat personel kita melangkah lebih jauh ke dalam rimba untuk mencari, menemukan dan menangkap hidup atau mati Anggota TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Derakma, pimpinan Egianus Kogoya," kata Lucky dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Meski sempat dihujani tembakan senjata api, dia memastikan tidak ada prajurit TNI yang menjadi korban. Prajurit TNI yang di lokasi kejadian juga berhasil memukul kelompok OPM menjauh dari pemukiman warga.

"Mereka menghujani pasukan kita dengan tembakan senjata api, dan syukur alhamdulillah, puji tuhan pasukan kita selamat, dan berhasil memukul mundur kelompok mereka semakin jauh dari pemukiman atau pusat sosial ekonomi masyarakat," sambungnya.

Lucky mengatakan, kelompok OPM kerap menggunakan hutan sebagai tempat pelarian dan persembunyian, usai mereka menebar teror kepada warga. Ditegaskan Lucky, TNI bersama Polri dan forkopimda berkomitmen penuh menangkap seluruh anggota kelompok sparatis tersebut.

"Seluruh personel TNI di bawah kendali Kogabwilhan III akan mengambil tindakan tegas berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, di mana Rules of Engagement (ROE) senantiasa dikedepankan untuk memastikan seluruh tindakan personel TNI tetap profesional dan menjunjung tinggi hukum serta HAM," tuturnya.

Ia mengimbau seluruh Anggota TPNPB-OPM untuk segera meletakkan senjata dan menyambangi pos keamanan yang menjadi titik kuat TNI atau kantor polisi terdekat, untuk kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni OPM KKB Papua KKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/340/3243428/tni-WZg5_large.jpg
Anggota TNI Baku Tembak dengan KKB di Hutan saat Kejar Kelompok Egianus Kogoya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243143/tni-Vive_large.jpg
KKB Semakin Brutal Bunuhi Warga, Panglima TNI: Papua Wilayahnya Luas, Pegunungannya Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243132/kkb-zEbg_large.jpg
Jenazah Aris Sanda Korban KKB Telah Dipulangkan, Polri: Kami Tidak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/340/3243101/kkb-g8rP_large.jpg
Komandan KKB Abdon Kisamdu Ditangkap di Bandara Yahukimo saat Mau Beli Senjata, Ini Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/340/3242714/kkb-GaFh_large.jpg
Sopir Travel Ditembak dan Dibakar, Polisi Temukan Peluru Laras Panjang Milik KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/340/3242753/tni-MwHA_large.jpg
Jenderal Kopassus Ahli Gerilya Perintahkan Evakuasi Udara Istri Sopir Travel Korban KKB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement