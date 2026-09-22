Baku Tembak di Nduga, Pasukan TNI Pukul Mundur OPM dari Permukiman Warga

JAKARTA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan pasukan Koops Habema terlibat kontak senjata dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Senin 21 September 2026.

"Kontak senjata ini terjadi saat personel kita melangkah lebih jauh ke dalam rimba untuk mencari, menemukan dan menangkap hidup atau mati Anggota TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Derakma, pimpinan Egianus Kogoya," kata Lucky dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Meski sempat dihujani tembakan senjata api, dia memastikan tidak ada prajurit TNI yang menjadi korban. Prajurit TNI yang di lokasi kejadian juga berhasil memukul kelompok OPM menjauh dari pemukiman warga.

"Mereka menghujani pasukan kita dengan tembakan senjata api, dan syukur alhamdulillah, puji tuhan pasukan kita selamat, dan berhasil memukul mundur kelompok mereka semakin jauh dari pemukiman atau pusat sosial ekonomi masyarakat," sambungnya.

Lucky mengatakan, kelompok OPM kerap menggunakan hutan sebagai tempat pelarian dan persembunyian, usai mereka menebar teror kepada warga. Ditegaskan Lucky, TNI bersama Polri dan forkopimda berkomitmen penuh menangkap seluruh anggota kelompok sparatis tersebut.

"Seluruh personel TNI di bawah kendali Kogabwilhan III akan mengambil tindakan tegas berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, di mana Rules of Engagement (ROE) senantiasa dikedepankan untuk memastikan seluruh tindakan personel TNI tetap profesional dan menjunjung tinggi hukum serta HAM," tuturnya.

Ia mengimbau seluruh Anggota TPNPB-OPM untuk segera meletakkan senjata dan menyambangi pos keamanan yang menjadi titik kuat TNI atau kantor polisi terdekat, untuk kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi.

(Arief Setyadi )

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