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Tim Ekspedisi Patriot Bantu Warga Atasi Krisis Air Akibat Kemarau Panjang di Sorong

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |13:10 WIB
Tim Ekspedisi Patriot Bantu Warga Atasi Krisis Air Akibat Kemarau Panjang di Sorong
Tim Ekspedisi Patriot Bantu Warga Atasi Krisis Air Akibat Kemarau
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SORONG- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai persoalan yang ditemukan Tim Ekspedisi Patriot di lapangan. Hal ini agar dapat menghasilkan solusi yang konkret.

“Jangan sampai teman-teman Ekspedisi Patriot sudah turun ke lapangan, sudah mendengarkan masyarakat, kemudian berhenti di masalah,” ujar AHY saat berdialog dengan para peserta Ekspedisi Patriot 2026 di Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu.

“Kita juga harus menghadirkan solusi yang terbaik, relevan, feasible dan masuk akal,” lanjut AHY.

Tim Ekspedisi Patriot saat ini berusaha mengatasi ketersediaan air yang terbatas akibat musim kemarau berkepanjangan. Hal ini menjadi tantangan utama yang dihadapi para pembudidaya ikan di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Anggota Tim Ekspedisi Patriot, Gilang Nur, mengatakan, pihaknya mengaktifkan kembali 22 kolam budidaya yang dikelola beberapa Pokdakan di Distrik Klamono yang sebelumnya terhambat karena tak ada aliran air, terutama di musim kemarau.

“Tim Ekspedisi Patriot bersama Pokdakan dan masyarakat setempat menyalurkan pompa serta selang 300 hingga 400 meter guna mengalirkan air dari Sungai Klasafet ke kolam-kolam warga,” ujar Gilang.

Ketua Pokdakan Alda Frida menambahkan, ketersediaan air adalah kendala besar dalam pengembangan budidaya ikan di Klamono.

“Kami berharap masyarakat lebih mudah mendapatkan dan mengalirkan air dari sumber air terdekat ke kolam budidaya, sehingga kegiatan pemeliharaan ikan pada Pokdakan disini dapat berjalan lebih optimal,” tandasnya.

 

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Topik Artikel :
AHY Kemarau papua
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