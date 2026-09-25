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Banjir Bandang Solok, BNPB Prioritaskan Pencarian Korban Hilang

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |15:17 WIB
Banjir Bandang Solok, BNPB Prioritaskan Pencarian Korban Hilang
Kepala BNPB Suharyanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menegaskan pencarian satu korban yang masih hilang menjadi prioritas dalam penanganan darurat bencana banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Suharyanto saat Rapat Koordinasi Penanganan di Posko Utama Kabupaten Solok, Kamis 24 September 2026. Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya percepatan pencarian korban.

“Yang paling utama sekarang adalah pencarian satu korban yang masih belum ditemukan," kata Suharyanto dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Berdasarkan data sementara per 24 September 2026, tercatat satu orang meninggal dunia, satu orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian, satu orang mengalami luka berat, serta tiga orang mengalami luka ringan.

Sebanyak 474 jiwa mengungsi. Rinciannya, 39 jiwa mengungsi di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, 17 jiwa di Rumah Dinas Bupati, tujuh jiwa di Rumah Ladang, dan 410 jiwa mengungsi secara mandiri yang tersebar di sejumlah lokasi.

Suharyanto meminta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian bergerak maksimal. Selain pencarian korban, pendataan masyarakat terdampak, pengungsi, rumah, serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan juga perlu segera diselesaikan sebagai dasar menentukan langkah penanganan berikutnya.

“Semua yang berkaitan dengan tanggap darurat, masyarakat yang mengungsi, kemudian pendataan kondisi korban itu harus segera diselesaikan," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
BNPB solok Banjir Bandang
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