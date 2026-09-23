Banjir Bandang Terjang Solok, Warga Terdampak Mengungsi ke Markas Polisi

JAKARTA - Personel Polri dikerahkan menangani bencana banjir bandang atau galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Satu orang dikabarkan tewas dalam peristiwa ini.

Sejak awal kejadian, personel Polri langsung turun ke lapangan untuk proses penyelamatan, melakukan pencarian korban, mengevakuasi warga, serta membersihkan material yang menutup akses dan fasilitas umum.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana tersebut.

“Begitu bencana terjadi, Polri langsung bergerak untuk menyelamatkan dan melayani masyarakat,’’ ujar Trunoyudo, Selasa (22/9/2026).

‘’Prioritas kami adalah keselamatan warga, pencarian terhadap masyarakat yang masih dilaporkan hilang, evakuasi korban, serta pembersihan material yang menutup akses dan fasilitas masyarakat. Polri bersama unsur gabungan terus bekerja di lapangan untuk memastikan proses pencarian dan penyelamatan berjalan maksimal,” lanjutnya.

Ia menegaskan, kehadiran Polri tidak hanya difokuskan pada proses pencarian dan evakuasi, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan selama masa tanggap darurat.

Bahkan, kata Trunoyudo, markas polisi di wilayah sana disulap menjadi tempat pengungsian untuk warga yang terdampak bencana tersebut.

“Polri hadir bukan hanya untuk melakukan evakuasi, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan,''ujarnya.

''Kami menyiapkan tempat pengungsian di Mapolres Solok, pelayanan kesehatan, dapur lapangan dan trauma healing untuk membantu kebutuhan masyarakat selama masa darurat.” sambungnya.