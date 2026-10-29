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Bukan Cuma Polisi, Kapolres Malang Tekankan Peran Penting Warga Jaga Kamtibmas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |10:20 WIB
Bukan Cuma Polisi, Kapolres Malang Tekankan Peran Penting Warga Jaga Kamtibmas
Kapolres Malang tekankan peran penting warga jaga kamtibmas (Foto: Puteranegara/Okezone)
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JAKARTA – Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, penguatan sinergi menjadi kunci untuk menciptakan rasa aman.

Rulian menegaskan, pendekatan kepada masyarakat merupakan komitmen jajarannya dalam menindaklanjuti dan mengimplementasikan arahan terbaru Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Sebagaimana penekanan beliau, tugas kepolisian tidak hanya sekadar menjaga keamanan, tetapi juga harus hadir mendengarkan aspirasi warga dan memberikan solusi nyata atas persoalan di masyarakat," kata Rulian saat bersilaturahmi dan menyerap aspirasi warga Desa Sukolilo di Wisata Gentong Mas, Dusun Napel, dikutip Kamis (29/10/2026).

Rulian menjelaskan, pendekatan dialogis melalui musyawarah menjadi fokus utama kepolisian dalam merespons setiap potensi masalah di tingkat desa.

"Kalau ada persoalan di masyarakat, mari kita komunikasikan bersama. Dengan musyawarah, kita bisa mencari solusi yang baik tanpa membiarkan masalah berlarut-larut. Kehadiran Polri harus menjadi solusi," ujarnya.

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Topik Artikel :
Polres Malang Kamtibmas Polri
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