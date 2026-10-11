Brigjen Wira Dicopot, Posisi Dir Tipidum Bareskrim Dijabat Brigjen Susatyo Purnomo

JAKARTA - Jabatan Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri dirombak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Hal tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026, yang ditandatangani AS SDM Polri Irjen Dharmapala atas nama Kapolri.

Jabatan Dir Tipidum Bareskrim Polri yang sebelumnya dijabat Brigjen Wira Satya Triputra ke depannya akan dijabat Brigjen Susatyo Purnomo Condro.

Susatyo Purnomo sebelumnya menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri. Sementara Wira dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri.

Masih dalam telegram yang sama, jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Wibowo kini diemban Brigjen Aries Syahbudin. Sehingga Aries akan dipromosikan menjadi Irjen atau jenderal bintang dua.

Selain itu, Wakabaintelkam Polri Irjen Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri dan digantikan Brigjen Anom Setyadji.

Kemudian, Irjen Agus Wijayanto dipercaya menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing.

Adapun jabatan Kapolda Kalimantan Utara ke depannya akan dijabat Brigjen Andi Syahriful Taufik, menggantikan Irjen Agus Wijayanto. Sedangkan jabatan Kapolda Lampung dipercayakan kepada Brigjen Yustan Alpiani menggantikan Irjen Helfi Assegaf.