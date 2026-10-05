TNI Tegaskan Tak Benci OPM: Kami Berharap Mereka Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

JAKARTA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen Lucky Avianto menegaskan, pihaknya tak pernah membenci kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia berharap warga yang bergabung dengan OPM dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Lucky mengatakan, pihaknya dihadapkan pada tantangan keterbatasan personel dalam menangani OPM. Apalagi, kata dia, luas wilayah Papua lebih besar dari Pulau Jawa.

"Ya, memang dengan keterbatasan jumlah personel yang ada di Papua, dihadapkan dengan luas wilayah Papua, luas wilayah Papua itu tiga kali luas Pulau Jawa, sehingga penempatan pasukan itu menggunakan titik berat," kata Lucky saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Lucky berkata, pihaknya telah berhasil merebut "daerah hitam" yang dijadikan markas OPM. Bahkan, kata dia, TNI berhasil mendirikan pos dan memberikan pelayanan kembali bagi masyarakat di sana.

"Kami rebut, kemudian kami duduki, kami kuasai, kemudian kami membangun pos di sana, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian harapannya di sana masyarakat menjadi maju, aman, damai, sejahtera," ujar Lucky.