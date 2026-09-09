Masyarakat Adat dan Generasi Muda Jadi Kekuatan Baru Bangun Papua

MERAUKE – Masyarakat adat di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, diminta untuk menjaga, menghormati, dan menjalankan nilai-nilai adat Malind Maklew sebagai bagian dari identitas dan kekayaan bersama yang perlu diwariskan kepada generasi mendatang.

Pasalnya, adat tidak hanya sekadar pengetahuan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar keberadaannya tetap hidup dan tidak tergerus oleh perubahan zaman dan untuk membangun Papua.

‘’Sejarah kampung, asal-usul masyarakat hingga hubungan kekerabatan antargenerasi merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Wanam,’’ ujar Kepala Kampung Wanam, Kosmas Sirilius Dawi, dalam kegiatan FGD, bertajuk Sejarah Kampung dan Penelusuran Pohon Silsilah Marga Sub-Suku Malind Maklew Wanam, di Merauke, Rabu (9/9/2026).

Menurut Kosmas, pengetahuan tersebut tidak boleh berhenti pada cerita lisan para tetua adat. Sejarah dan silsilah perlu didokumentasikan secara hati-hati agar dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi muda.

"Sejarah Kampung Wanam, asal-usul masyarakat, serta hubungan silsilah antargenerasi merupakan bagian penting dari identitas masyarakat yang perlu dijaga dan didokumentasikan," kata Kosmas.

Kosmas menegaskan, penguatan adat harus berjalan beriringan dengan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

"Dengan begitu, adat tidak hanya menjadi simbol, tetapi tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat", katanya.

Menurutnya, dokumentasi sejarah tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan bagi generasi muda Wanam. Mereka diharapkan memahami asal-usul, hubungan kekerabatan serta nilai-nilai yang diwariskan para leluhur.

"Generasi muda perlu mengetahui dari mana mereka berasal, memahami hubungan kekerabatan dan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur," ujarnya.