Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI Gagalkan Peredaran 21.400 Batang Ganja di Yahukimo, Diduga Terkait OPM

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |00:05 WIB
TNI Gagalkan Peredaran 21.400 Batang Ganja di Yahukimo, Diduga Terkait OPM
TNI mengamankan ladang ganja di Kampung Ibiroma dan Kampung Hesmat, Distrik Kurima, Papua.
A
A
A

JAKARTA — Sebanyak 21.400 batang pohon ganja bernilai fantastis yang diduga berkaitan dengan jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM) diamankan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Puluhan ribu tanaman haram tersebut ditemukan tersebar di Kampung Ibiroma dan Kampung Hesmat, Distrik Kurima.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, menerangkan bahwa pembersihan ladang dipimpin langsung oleh Dansatgas Yonif 725/Woroagi, Letkol Inf Safril. Dalam operasi tersebut, personel melakukan penyisiran dan pembersihan menyeluruh.

"Sebanyak 21.400 batang pohon ganja berhasil diamankan, yang ditaksir bernilai sekitar Rp8 miliar," kata Nas dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Nas mengatakan, hasil pendalaman yang diperoleh sejauh ini menunjukkan keberadaan ladang ganja tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas OPM. TNI kemudian mengamankan seluruh barang bukti sebagai upaya memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Pegunungan.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, keberadaan ladang ganja tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya," lanjut dia.

Nas menegaskan, TNI berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Papua serta mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika yang mengancam keselamatan masyarakat dan generasi muda.

"Atas keberhasilan tersebut, personel Satgas Yonif 725/WRG yang terlibat dalam pelaksanaan tugas mendapatkan reward sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas," tandasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
papua OPM Kapuspen TNI tni ganja
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/340/3241155//papua-OQYD_large.jpg
Masyarakat Adat dan Generasi Muda Jadi Kekuatan Baru Bangun Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/340/3241136//penembakan_di_papua_tewaskan_tiga_pegawai_dinas_pertanian_jayawijaya-Hmaw_large.jpg
3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya Meninggal Ditembak, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/340/3241107//kkb-g8K4_large.jpg
Breaking News! Rombongan Bawa Bantuan Beras Ditembaki di Jayawijaya, 2 Tewas dan 1 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/338/3240990//tni-wa9o_large.jpg
Erupsi Anak Krakatau, Prajurit TNI Dikerahkan Bagikan Masker ke Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/340/3240964//kkb-oAK3_large.jpg
Kebakaran Pasar Tewaskan 11 Orang di Papua Tengah, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240949//agum_gumelar-RdJv_large.jpg
Puncak HUT Ke-67 PEPABRI di Surabaya, Ingatkan Sejarah Perjuangan dan Upaya Jaga Persatuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement