Puncak HUT Ke-67 PEPABRI di Surabaya, Ingatkan Sejarah Perjuangan dan Upaya Jaga Persatuan

JAKARTA - Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) akan menggelar puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 12 September 2026.

Mengusung tema “Menguatkan Api Perjuangan dan Persatuan Bangsa”, peringatan tersebut menjadi momentum PEPABRI untuk mengingatkan pentingnya semangat perjuangan sekaligus menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Umum PEPABRI, Jenderal TNI (HOR) Agum Gumelar mengatakan, Surabaya dipilih sebagai lokasi puncak peringatan untuk mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap sejarah perjuangan bangsa.

Hal tersebut, kata Agum, sejalan dengan pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi puncak HUT ke-67 PEPABRI pada 2025 lalu.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Itulah mengapa tahun ini kita laksanakan di Surabaya,” ujar Agum Gumelar di Kantor PEPABRI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Menurut Agum, semangat perjuangan masyarakat Surabaya dalam menghadapi penjajahan harus terus dikenang dan diwariskan kepada generasi penerus.

Lebih dari itu, peringatan HUT ke-67 juga menjadi penegasan bahwa para purnawirawan yang telah menyelesaikan tugas kedinasan masih memiliki semangat untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

“PEPABRI memang adalah anggota-anggota yang sudah purnatugas, tapi belum purnapengabdian. Nah, dalam melanjutkan pengabdian ini utamanya kita berusaha agar bangsa ini tetap utuh dalam satu wadah NKRI,” tegas Agum.