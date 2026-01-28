Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenkum Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru ke Pepabri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |12:46 WIB
Wamenkum Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru ke Pepabri
Wamenkum Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru ke Pepabri (Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menyosialisasikan penerapan KUHP dan KUHAP baru kepada Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri). 

1. Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru

"Mengenai KUHP dan KUHAP yang baru, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, di mana diundang oleh Pepabri," kata Eddy, sapaannya, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026). 

Eddy mengapresiasi para purnawirawan yang masih sangat antusias untuk mengikuti perkembangan aturan hukum yang baru diterapkan di Indonesia. 

"Artinya beliau-beliau sudah purnatugas tapi tidak purnapengabdian, masih antusias untuk gimana mengetahui hal-hal yang baru," ujar Eddy. 

Menurutnya, semangat ini harus dicontoh oleh para generasi muda atau penerus bangsa. Hal tersebut mengingat KUHP dan KUHAP adalah hal penting untuk aturan hukum di Indonesia. 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196652//pemerintah-yrjP_large.jpg
Wamenkum: Kemajuan Teknologi Tuntut Hukum Bersikap Adaptif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196317//wamenkum_eddy_rapat_bersama_komisi_xiii_dpr_di_gedung_nusantara_ii-oMxp_large.jpg
Wamenkum Ungkap 8 Gugatan Uji Materi KUHP dan KUHAP Masuk ke MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/337/3195766//anggota_komisi_ii_dpr_azis_subekti-br0G_large.jpg
DPR: Negara Dorong Penegakan Hukum yang Adil dan Berpihak pada Rakyat Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194845//edi_hasibuan-LwrG_large.jpg
Lemkapi Nilai KUHAP Baru Tak Buat Polri Superpower, Justru Penyidik Makin Diawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194718//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-L0M8_large.jpg
Adopsi KUHAP Baru, KPK Tak Tampilkan Tersangka Kasus Suap Pegawai Pajak Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194712//menkum_supratman_andi_agtas-qMYE_large.jpg
Silaturahmi Menkum dengan Pemred: Bahas KUHP-KUHAP hingga Bantuan Hukum
