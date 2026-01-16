DPR: Negara Dorong Penegakan Hukum yang Adil dan Berpihak pada Rakyat Kecil

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menekankan pentingnya negara hadir untuk menegakkan hukum dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Menurut Azis, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini bisa dipahami sebagai fase sejarah, di mana negara mulai kembali turun tangan dalam persoalan dasar yang menentukan kehidupan masyarakat, bukan sekadar sebagai pengatur prosedural.

“Pemutihan utang bagi petani dan nelayan adalah contoh konkret. Negara sedang memulihkan kapasitas hidup rakyat dengan menghapus piutang macet dan mengembalikan jaminan kepada pemiliknya,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).

Selain itu, Azis menyoroti penertiban kawasan hutan sebagai langkah penting dalam mengembalikan kedaulatan ruang. Ia mencontohkan kawasan Tesso Nilo, di mana negara membedakan secara tegas antara wilayah konservasi dan yang dapat dikelola, sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam mengatur kekuasaan.