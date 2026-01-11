Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi Menkum dengan Pemred: Bahas KUHP-KUHAP hingga Bantuan Hukum

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |07:42 WIB
Silaturahmi Menkum dengan Pemred: Bahas KUHP-KUHAP hingga Bantuan Hukum
Silaturahmi Menkum dengan Pemred: Bahas KUHP-KUHAP hingga Bantuan Hukum (Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, silaturahmi bersama para pemimpin redaksi (pemred) media nasional. Pertemuan ini sebagai ruang komunikasi yang hangat dan terbuka antara pemerintah dan publik. 

1. Bahas KUHP-KUHAP hingga Posbakum

Selain itu, tak hanya silaturahmi, pertemuan ini menjadi ruang diskusi, mulai dari pembahasan KUHP, KUHAP, transformasi digital, hingga pos bantuan hukum (posbankum).

Menkum mengatakan ini merupakan bentuk Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk berkomunikasi, sekaligus mewakili pemerintah, untuk selalu berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. 

“Kami harus menjelaskan, apa yang menjadi pikiran, dan apa yang menjadi harapan presiden. Bagi kami sebagai pembantu presiden, kami tahu bahwa Bapak Presiden itu akan selalu konsentrasi, fokus untuk melaksanakan program yang beliau sudah pikirkan,” jelas Supratman di dalam pertemuan tersebut, Jakarta, pada Jumat (9/1/2026) malam.

Salah satu program Kemenkum, yang juga merupakan fokus presiden adalah membangun transformasi digital. Ketika didapuk menjadi menteri, hal pertama yang dilakukan pria yang akrab disapa Bang Maman ini adalah mencanangkan transformasi digital.

“Pertama kali saya jadi menteri, saya memang sudah canangkan, tidak boleh tidak, (pelayanan publik) harus digitalisasi. Digitalisasi akan membuat layanan makin mudah, dan memberi kepastian,” tuturnya.

Selain itu, presiden selalu menyatakan akses terhadap keadilan harus bisa dirasakan dan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Tahun 2025, Kemenkum menargetkan pembentukan posbankum untuk seluruh wilayah Indonesia hanya di 7.000 desa/kelurahan.

“Tapi karena keinginan yang kuat untuk mewujudkan itu, teman-teman BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, hari ini sudah terbentuk (lebih dari) 76.000 posbankum di seluruh Indonesia, di 32 provinsi,” ujar Menkum.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194668//hoax-JCH0_large.jpg
Awas! UU ITE Dinilai Masih Bisa Pidanakan Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193969//ketua_mui_bidang_fatwa_prof_kh_asrorun_niam_sholeh-NCJs_large.jpg
MUI Soroti Pasal Nikah Siri dan Poligami dalam KUHP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193741//menkum-Y3wu_large.jpg
Kasus yang Tidak Bisa Restorative Justice di KUHAP Baru: Korupsi, TPPU hingga Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193737//menkum-oGPp_large.jpg
Menkum Siapkan Peraturan Pelaksana KUHAP Terkait Pidana Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193701//wamenkum-tzdx_large.jpg
Heboh Isu Polisi Jadi Superpower di KUHAP Baru, Ini Kata Wamenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193677//menkum-PhFm_large.jpg
Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres Bersifat Delik Aduan Absolut, Apa Artinya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement