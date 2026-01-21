Wamenkum: Kemajuan Teknologi Tuntut Hukum Bersikap Adaptif!

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan secara komprehensif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa dihindari. Namun dapat diantisipasi di berbagai bidang termasuk, dalam persoalan penegakan hukum, termasuk hukum administrasi.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi keynote speaker seminar internasional bertajuk "Law Enforcement of Government Actions in the Digital Age" di Gedung Universitas Jayabaya Jalan Pulomas Selatan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

“Kita tahu persis bahwa pemerintah sejak beberapa tahun terakhir ini sudah memperkenalkan e-government,”ujar Edward.

Eddy --panggilan akrabnya -- menambahkan, mulai dari persoalan pengerjaan barang dan jasa, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat semua sudah berbasis teknologi.

“Di dalam lingkung peradilan saya tahu persis bahwa banyak sekali peraturan Mahkamah Agung yang sudah mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi,” ujar Eddy.

Khususnya kata Eddy dalam menangani perkara termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara perdata.

“Dan KUHAP yang baru juga sudah mengantisipasi kemajuan teknologi dengan adanya satu bab khusus terakhir, yaitu sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi," ujarnya.

"Inilah yang kita lakukan untuk bagaimana beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Eddy memaparkan, fungsi dari hukum selain untuk mengatur tata kehidupan, fungsi untuk menyelesaikan sengketa.

“Fungsi melindungi untuk mencegah kesemenangan negara terhadap individu, fungsi yang lainnya dari hukum itu adalah fungsi adaptatif. Hukum harus beradaptasi dengan perkembangan zaman,”pungkasnya.