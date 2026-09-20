Bantuan Pascabencana Sumatra Rp435,3 Miliar Cair, Siap Disalurkan ke 6 Daerah

JAKARTA - Kementerian Sosial resmi mencairkan dana bantuan sebesar Rp435,3 miliar untuk membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana di enam kabupaten/kota di Sumatra. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa dana dalam bentuk jaminan hidup dan isi hunian itu kini siap didistribusikan lewat PT Pos.

Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana di enam kabupaten/kota, yakni Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Hari ini bantuan jaminan hidup dan isi hunian untuk enam kabupaten/kota di Sumatra sudah cair. Totalnya Rp435,3 miliar dan siap disalurkan melalui PT Pos kepada masyarakat yang berhak menerima,” kata Gus Ipul dalam keterangannya dikutip Minggu (20/9/2026).

Dari total bantuan tersebut, Rp322,827 miliar merupakan bantuan isi hunian bagi 107.609 kepala keluarga (KK). Sementara Rp112,500 miliar berupa bantuan jaminan hidup bagi 83.333 jiwa.

Bantuan terbesar dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Utara, dengan total Rp328,456 miliar, terdiri atas bantuan isi hunian bagi 101.900 KK sebesar Rp305,7 miliar dan jadup bagi 16.857 jiwa sebesar Rp22,756 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan Rp72,977 miliar, Kota Langsa Rp32,674 miliar, Kabupaten Nagan Raya Rp398,7 juta, Kabupaten Tapanuli Utara Rp267,45 juta, dan Kabupaten Lima Puluh Kota Rp553,15 juta.

Gus Ipul mengatakan, pencairan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Jadup ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan bantuan isi hunian membantu keluarga terdampak kembali melengkapi kebutuhan rumah tangga mereka.

(Rahman Asmardika)

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