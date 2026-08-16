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Penanganan Pascabencana NTT, Pemerintah Fokus Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |23:25 WIB
Penanganan Pascabencana NTT, Pemerintah Fokus Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
Menko PMK Pratikno meninjau daerah terdampak gempa di NTT.
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JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi pada hari kedua pascabencana di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut mencakup percepatan perbaikan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangannya usai meninjau RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Minggu (16/8/2026).

“Pertama adalah bahwa layanan kesehatan harus disiapkan segera. Oleh karena itu, rumah sakit lapangan dalam proses untuk disiapkan, selain tentu saja adalah renovasi rumah sakit yang ada,” kata Pratikno.

Selain memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, dia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik selama menjalani perawatan maupun saat berada di pengungsian.

“Selain itu, tentu saja kebutuhan dasar masyarakat, selain kesehatan, kebutuhan-kebutuhan untuk selama di rumah sakit sementara ini, dan juga di pengungsian,” ujarnya.

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