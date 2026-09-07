Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Ipul Sebut Pegawai Kemensos Ada yang Kecanduan Judi Online

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |14:05 WIB
Gus Ipul Sebut Pegawai Kemensos Ada yang Kecanduan Judi Online
Menteri Sosial Gus Ipul (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan, proses klarifikasi terhadap 1.900 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) yang terindikasi terlibat judi online (judol) masih berlangsung. Sejauh ini, sekitar 70% pegawai yang telah menjalani klarifikasi mengakui keterlibatannya.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, dari hasil klarifikasi sementara, terdapat sejumlah alasan di balik keterlibatan para pegawai tersebut. Ada yang mengaku hanya iseng, tetapi ada pula yang telah mengalami kecanduan judi online.

"Ada yang memang sudah kecanduan, sudah menjadi kebiasaan. Ada yang mungkin sekadar iseng. Ada juga yang HP-nya digunakan oleh keluarganya, dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarganya. Jadi, ini semuanya benar-benar sedang ditelusuri, dipastikan," kata Gus Ipul, Senin (7/9/2026).

Gus Ipul merinci, sebanyak 1.900 pegawai Kemensos terindikasi terlibat judol berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari jumlah tersebut, 124 orang berada di Sekretariat Jenderal, 191 orang di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 179 orang di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan tiga orang di Inspektorat Jenderal.

Sementara itu, sisanya berada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).

"Dirjen Linjamsos ini masih dalam proses klarifikasi, karena keberadaannya tidak di Jakarta, di daerah, umumnya adalah P3K, pendamping sosial," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Judol kemensos Judi online
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240448//menteri_sosial_saifullah_yusuf-Ju0Y_large.jpeg
Gunung Ibu Erupsi, Kolom Asap Terpantau Capai Ketinggian 600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240255//bansos-o5JC_large.jpg
6 Fakta Penyebab Desil Berubah, Bukan Penentu Kaya atau Miskin hingga Nasib Bansos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/320/3240101//mensos-dARs_large.jpg
Ribuan ASN Terindikasi Judi Online, Terancam Sanksi hingga Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240085//judi_online-wOhk_large.jpg
1.900 ASN Kemensos Terindikasi Main Judol, Gus Ipul: Kita Akan Tindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240076//menteri_sosial_gus_ipul-60Sd_large.jpg
Mensos Ungkap Transaksi Judol Penerima Bansos, Tertinggi Capai Rp2,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3240010//judi_online-7u4Q_large.jpg
Polri Bekukan Dana Website Judol yang Dikendalikan dari Luar Negeri Senilai Rp51,9 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement