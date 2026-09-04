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Mensos Ungkap Transaksi Judol Penerima Bansos, Tertinggi Capai Rp2,6 Miliar

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |12:30 WIB
Mensos Ungkap Transaksi Judol Penerima Bansos, Tertinggi Capai Rp2,6 Miliar
Menteri Sosial Gus Ipul (foto: dok ist)
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JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap adanya transaksi judi online (judol) dari penerima bantuan sosial (bansos) dengan nominal lebih dari Rp1 miliar. Bahkan, dia mengatakan ada satu orang berstatus penerima bansos yang melakukan transaksi judol hingga Rp2,6 miliar.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI yang dikoordinasikan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 28 transaksi penerima bansos yang terindikasi judol dengan nilai lebih dari Rp1 miliar.

Data tersebut menunjukkan transaksi penerima bansos yang terindikasi judol paling banyak berada pada rentang Rp100.000 hingga Rp1 juta, yakni sebanyak 759.811 transaksi. Selanjutnya, terdapat 575.777 transaksi pada rentang Rp1 juta hingga Rp10 juta dan 104.449 transaksi pada rentang Rp10.000 hingga Rp100.000.

Sementara itu, transaksi pada rentang Rp10 juta hingga Rp100 juta tercatat sebanyak 38.185 transaksi. Kemudian, terdapat 1.241 transaksi pada rentang Rp100 juta hingga Rp1 miliar, 1.197 transaksi di bawah Rp10.000, serta 28 transaksi di atas Rp1 miliar.

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