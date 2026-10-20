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Nusron Wahid Disebut Berada di Malaysia, Bahlil Buka Suara

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |09:12 WIB
Nusron Wahid Disebut Berada di Malaysia, Bahlil Buka Suara
Nusron Wahid Disebut Berada di Malaysia, Bahlil Buka Suara/Okezone
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JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi soal keberadaan kadernya Nusron Wahid yang disebut-sebut berada di Malaysia. Sebelumnya, Nusron tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Namun Bahlil mengaku dirinya belum mengetahui bila Menteri Agraria dan Tata RuangKepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ada di Negeri Jiran.

"Oh saya malah belum tahu kalau beliau di Malaysia," kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip, Selasa (20/10/2026).

Sebelumnya, Boyamin Saiman mengungkap dugaan rute perjalanan yang digunakan Nusron ke Malaysia. Menurutnya, Nusron bepergian pada Rabu (14/10).

Sebelum ke Malaysia, Nusron disebut lebih dulu menempuh perjalanan ke Singapura lewat jalur laut dari Batam.

"Diduga lewat Batam dan Singapura. Jadi penerbangan dari Jakarta ke Batam, nyebrang pakai kapal feri ke Singapura, dari Singapura kemudian nyeberang ke Malaysia, yaitu Johor Bahru," kata Boyamin dalam keterangannya.

(Fahmi Firdaus )

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