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Boyamin: Nusron Wahid Terpantau Sudah di Jakarta, Tidak Terlihat Gundah Gelisah!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |07:34 WIB
Boyamin: Nusron Wahid Terpantau Sudah di Jakarta, Tidak Terlihat Gundah Gelisah!
Nusron Wahid/Okezone
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JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid disebut sudah kembali di Indonesia usai menjalani perjalanan dinas ke Malaysia.

Demikian disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman terkait keberadaan terbaru politikus Partai Golkar tersebut.

"Menteri Nusron Wahid sore tadi terpantau di kantor Kementerian ATR/BPN Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. NW nampak santai selama berkantor di Kementerian ATR BPN, tidak kelihatan gundah gelisah," kata Boyamin dikutip, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kata Boyamin, Nusron kali ini terlihat santai. Menurutnya, hal itu berbeda dengan pekan sebelumnya.

"Menurut penuturan para pegawai bawahan, NW nampak percaya diri yang berbeda dengan minggu kemarin yang nampak gelisah dan gundah," ujarnya.

 

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