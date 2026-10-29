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Dari Makassar ke Jakarta, Legislator Perindo Yulius Bantu Perjuangan Pengobatan Shofwan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |19:05 WIB
Dari Makassar ke Jakarta, Legislator Perindo Yulius Bantu Perjuangan Pengobatan Shofwan
Ketua DPD Partai Perindo Kota Makassar , ulius bantu Pengobatan Shofwan (foto: dok ist)
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MAKASSAR - Mendampingi anak menjalani pengobatan jauh dari rumah bukan perkara mudah. Selain biaya, seorang ibu juga membutuhkan dukungan agar tidak merasa menghadapi perjuangan itu sendirian. Kepedulian tersebut diwujudkan Anggota DPRD Kota Makassar, Yulius Patandianan, melalui kunjungan ke rumah singgah tempat Shofwan Al Kautsar dan ibunya, Jesslyn Elvina Aras, tinggal selama menjalani pengobatan di Jakarta.

Yulius datang langsung dari Makassar untuk menemui keluarga tersebut sekaligus menyerahkan bantuan dana kesehatan pada Selasa 20 Oktober 2026 lalu. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan sebagian kebutuhan pengobatan dan nutrisi Shofwan.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Makassar tersebut mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi Shofwan dan perjuangan keluarganya. Meski belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengobatan, ia berharap dukungan tersebut dapat membantu keluarga melewati masa sulit.

"Kami prihatin dengan kondisi Shofwan. Kita sama-sama mendukung pengobatannya dan berdoa semoga penyakit Shofwan bisa teratasi," ujar Yulius, Kamis (29/10/2026).

Saat ini, Shofwan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Ia membutuhkan pemeriksaan Qiastat yang, menurut informasi keluarga, tidak ditanggung oleh program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu, Shofwan juga memerlukan susu khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya karena mengalami stunting.

Yulius berharap Shofwan mendapatkan penanganan medis terbaik, pulih, dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya di Makassar. Ia juga mengajak berbagai pihak untuk turut mendoakan kesembuhan Shofwan.

"Kami dari Partai Perindo dan teman-teman semua ikut mendoakan semoga Shofwan bisa mendapatkan pengobatan terbaik, bisa pulih dan kembali bersama-sama kita di Kota Makassar," tuturnya.

 

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