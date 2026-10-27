Perindo Cup Didorong ke Level Nasional, Jadi Ruang Kebersamaan Partai dan Masyarakat

PONTIANAK - Perindo Cup 2026 di Kalimantan Barat (Kalbar) tak sekadar menjadi ajang perebutan gelar juara. Turnamen sepak bola ini membidik level nasional, sekaligus membuka ruang kebersamaan antara partai politik dan masyarakat melalui olahraga.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendorong agar kompetisi yang diinisiasi DPW Partai Perindo Kalbar itu dikembangkan menjadi turnamen nasional. Dengan begitu, para juara dari setiap provinsi bisa bertanding di tingkat nasional.

“Harapannya bisa digelar secara nasional, sehingga masing-masing pemenang di tiap provinsi bisa berlaga di tingkat nasional,” ujarnya saat menutup Perindo Cup 2026 di Lapangan Sepak Bola Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Senin 26 Oktober 2026.

Ferry mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang menggunakan lapangan sepak bola berukuran penuh tersebut. Dia berharap inisiatif itu mendorong pengurus Partai Perindo di daerah lain untuk menggelar kegiatan olahraga serupa, tidak hanya terbatas pada futsal atau mini soccer.

Aktivitas olahraga, kata Ferry, dapat memperluas keterlibatan partai di tengah masyarakat. Partai Perindo tidak hanya bergerak di bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); ekonomi kerakyatan, serta ekonomi kreatif, tetapi juga ingin mengambil bagian dalam mendorong masyarakat berolahraga.

“Bagaimana mengolahragakan masyarakat ini menjadi poin yang saya pikir sangat sentral sekali,” tutur mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.