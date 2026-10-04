Puspadaya Perindo Gelar Pelatihan Menulis untuk Warga Binaan LPKA Tangerang, Dorong Kemandirian Ekonomi

JAKARTA - Puspadaya Perindo menggelar kegiatan pemberdayaan sosial berbasis literasi dan penulisan, bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, pada Sabtu (3/10/2026).

Kegiatan yang bekerja sama dengan Kreator Nongkrong, Malvindo, dan LPKA Kelas I Tangerang ini bertujuan memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan agar dapat mandiri secara ekonomi saat kembali ke masyarakat.

Ketua Puspadaya, Amykamila, menyatakan melalui pelatihan ini para anak binaan diajarkan mengolah cerita dan pengalaman hidup menjadi karya tulis yang kreatif serta bernilai positif. Keterampilan menulis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang melalui berbagai platform digital yang kini semakin berkembang.

Menurutnya, pelatihan menulis ini dirancang bukan sekadar sebagai sarana mengekspresikan diri, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan di era digital.